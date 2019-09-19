قيادي بالإنتقالي يتهم الشرعية بأخونة شبوة إدارياً وعسكرياً

عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي

كتب عدن - الخليج 365

إتهم عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، الشرعية بالإستمرار في أخونة الوظائف الإدارية والعسكرية في محافظة شبوة، التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن .

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وقال العولقي في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "قرارات أخونة شبوة إدارياً وعسكرياً ما زالت مستمرة لتسقط شعارات الكذب شبوة أولاً وشبوة حزبنا" .. مشيراً إلى أن مشروع الإصلاح يتعرى كل يوم امام قوى شبوة المدنية والقبلية والسياسية التي عجز في إستصدار بيان واحد منها لتأييد غزوته.

وأضاف "والله لو تصدروا ألف قرار لن تفلحوا وموعدنا الصبح .. أليس الصبح بقريب".

وتتهم الأوساط الجنوبية، ميليشيا حزب الإصلاح بإجتياح وإحتلال محافظة شبوة، بهدف السيطرة على منابع النفط المنتشرة في المحافظة، في وقت تواصل فيه القبائل نصب الكمائن لتلك الميليشيات بهدف إجبارها على مغادرة المدينة .

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