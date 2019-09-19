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الخميس 19 سبتمبر 2019
خالد بحاح
كتب
الخليج 365
علق نائب رئيس الجمهورية السابق، رئيس الوزراء الأسبق، خالد بحاح على قرار رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، رقم (31) لسنة 2019م، الذي قضت المادة الأولي منه بتعيين الدكتور احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.
وسرد بحاح في تغريدة له بتويتر، محافظي البنك المركزي في عهد هادي، إبتداءاً بمحمد بن همام، ثم منصر القعيطي، ثم محمد زمام، وحافظ معياد، وأحمد الفضلي .. مضيفاً بكلمة (شاغر) في إشارة إلى أن هذا المنصب سيكون شاغراً قريباً .
وأختتم بحاح تغريدته بالقول "شرعية مهترئة" وهو هاشتاج إعتاد أن يختتم به تغريداته .
ويعتقد أن بحاح قصد من هذه التغريدة الإشارة إلى أن الرئيس هادي أصدر منذ توليه مقاليد الحكم في اليمن قرارات بتعيين خمسة محافظين للبنك المركزي دون تحقيق أي تقدم في الإقتصاد الوطني أو المحافظة على العملة المحلية من الإنهيار .
كانت هذه تفاصيل خبر بحاح يعلق على قرار تعيين محافظاً جديداً للبنك المركزي اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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