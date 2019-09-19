مسهور يصف قرار هادي بتعيين الحضرمي بـ"رصاصة الموت" لحوار جدة

الخميس 19 سبتمبر 2019 الكاتب الصحفي هاني مسهور كتب الخليج 365 وصف الكاتب الصحفي، هاني مسهور، قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، التي صدرت مساء اليوم بـ"رصاصة الموت" لحوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية على خلفية أحداث أغسطس الماضي .

Advertisements وقال مسهور في تغريدة على تويتر : "بتعيين محمد الحضرمي وزيراً للخارجية فإن فرصة نجاح ‎حوار جدة باتت منعدمة تماماً ".. مضيفاً "فلقد أطلق هادي على التهدئة رصاصة الموت غدراً". وصدر القرار الجمهوري رقم (33) لسنة 2019م، قضت المادة الأولي منه بتعيين السفير/ محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية. والحضرمي هو من مواليد مدينة صنعاء 28 أكتوبر 1979، وكان نائباً لوزير الخارجية، منذ العام 2018م، قبل أن يتحمل مهام القائم بأعمال الوزير، عقب إستقالة الوزير السابق، خالد اليماني .

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