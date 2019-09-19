الناطق باسم الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": إغتيال العتيبي ومرافيه حدث وهم يحمون عرين الأمة بحضرموت

الخميس 19 سبتمبر 2019

محمد الحضرمي الناطق باسم الحراك الثوري الجنوبي

كتب الخليج 365

قال محمد الحضرمي، الناطق باسم الحراك الثوري الجنوبي، أنه بقلوب يملئها الحزن والالم تلقى شعب الجنوب نباء اسشتهاد العقيد بندر بن مزيد العتيبي ومرافقية في عملية غادرة بوادي حضرموت وهم يلوذون ويحامون عن عرين الامة وشموخها ورفعتها.

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وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أنه بهذا المصاب الاليم فأننا نعزي الشعب السعودي الحبيب وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهدة الامين محمد بن سلمان وكل القيادة في المملكة العربية السعودية

وأضاف الناطق باسم الحراك الثوري الجنوبي، أن الحادث الأليم يتزامن مع وجود تحرك شعبي ووطني كبير جدا من كافة شرائح المجتمع الحضرمي ترافقة حملة اعلامية ضخمة شملت جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقرؤه والمرائية في توعية شاملة لجميع شرائح المجتمع للحملة الوطنية لمنع تصدير المشتقات النفطية من حضرموت وتعاطف مع هذة الحملة نخبة من ابناء الوطن في الداخل الخارج من سياسين وكتاب ومثقفين.

وبين الحضرمي، أن المجتمع في المحافظة قدم رسالة عميقة لفهم ووعي مجتمعي قلة نظيرة في كيفية التعاطي مع الازمات والتفاف شامل حول ماتعانيه السلطة من اهمال واسع من قبل الحكومة في الايفاء بتعهداتها والتزاماتها اتجاة المواطن الحضرمي.

وأردف الناطق باسم الحراك الثوري الجنوبي، أن هذا الضغط الشعبي وامام معاناة وقهر وكبد ومرارة العيش تقف قيادة السلطة المحلية امام مسؤولية وامانة في تنفيد مطالب الشعب حيث مازالت ترسوا السفينة الموكلة اليها مهمة تحميل الالاف البراميل النفطية في مكانها دون ان تحمل برميل واحد، وهي رسالة واضحة للحكومة والى كل الجهات ذات العلاقة ان حضرموت وسلطتها وقيادتها ليس لهم خيار آخر الا ان يكونوا مع ابناء هذا الشعب المسحوق وعلى ذات الجهات ان تفي دون قيد او شرط بواجباتها دون ان تحرف البوصلة او تشيطن الامر.