حافظ معياد يعلق على قرار إقالته من منصبه محافظاً للبنك المركزي

الخميس 19 سبتمبر 2019

محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد

كتب الخليج 365

علق محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، على قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بإقالته وتعيين الدكتور احمد عبيد الفضلي، بديلاً عنه .

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وقال في منشور له بالفيسبوك، أن قرار إقالته من منصبه جاءا بناءاً على طلبه، متقدماً بالشكر لرئيس الجمهورية لتجاوبه مع طلبه وتفهمه واحترامه لقناعتي بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها، على حد قوله .

وبحسب معياد فإن الإتفاق كان يهدف لادارة البنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة وانقاذ العملة من الانهيار .. مشيداً بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الفضلي بديلاً عنه، واصفاً القرار بـ"الحكيم"

وقال أن الفضلي من خيرة الناس ومن القيادات الكفؤة القادرة على تولي هذه المهمة .. مؤكداً أنه سيكون عونا له وفريق العمل مستمر الى جانبه أنه لا قلق على إستقرار العملة .

وأصدر الرئيس هادي، مساء اليوم، قرار جمهوري حمل رقم (31) لسنة 2019م، قضت المادة الأولي منه بتعيين الدكتور احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.