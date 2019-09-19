من هو وزير الخارجية الجديد لليمن ؟!

الخميس 19 سبتمبر 2019 السفير محمد عبدالله الحضرمي كتب الخليج 365 أصدر رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، القرار الجمهوري رقم (33) لسنة 2019م قضت المادة الأولى منه بتعيين السفير، محمد عبدالله الحضرمي وزيراً للخارجية .

والحضرمي من مواليد مدينة صنعاء 28 أكتوبر 1979، يحمل ماجستير في سياسة التنمية (المرتبة الأولى)، من معهد التنمية الكورية كلية السياسة العامة والإدارة سول، كوريا الجنوبية ديسمبر 2013، وماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية (امتياز) جامعة فيرلي ديكنسون الأمريكية نيوجيرزي، الولايات المتحدة الأمريكية مايو 2010 وبكالوريوس في العلوم في نظم المعلومات الحاسوبية (مع مرتبة الشرف) جامعة ولاية ميزوري الأمريكية ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية مايو 2002 . الخبرات الوظيفية : - نائب وزير الخارجية من ٢٠١٨- ٢٠١٩ - قائم باعمال الوزير منذ يونيو الى سبتمبر 2019 - نائب سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 2018 Advertisements - مسؤول الشؤون السياسية في سفارة الجمهورية اليمنية – واشنطن 2016- 2018 - مستشار بمكتب وزير الخارجية مكتب وزير الخارجية – الرياض 2016 - سكرتير وزير الخارجية - وزارة الخارجية – صنعاء 2014- 2015 - سكرتير أول بمكتب وزير الخارجية - وزارة الخارجية – صنعاء 2012- 2014 - سكرتير أول البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة – نيويورك 2008- 2012 - رئيس قسم الجوازات بوزارة الخارجية وزارة الخارجية – صنعاء 2004- 2008 المؤلفات المنشورة ورقة “إحياء عملية السلام في اليمن” (باللغة الإنجليزية – مايو 2018) ورقة “حرب اليمن ضد الإرهاب” (باللغة الإنجليزية – يوليو 2017) ورقة “انهاء الأزمة في اليمن” (باللغة الإنجليزية – فبراير 2017) ورقة بحثية “فلسطين- وجهة نظر عربية” (باللغة الإنجليزية – مايو 2010)

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