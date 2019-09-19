الاكثر مشاهدة - ورد الآن : في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب حافظ فاخر معياد بقرار إقالته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي اليمني، وتعيين أحمد عبيد الفضلي خلفًا له.

وكشف معياد، في منشور له على فيسبوك، رصده "ناس تايمز" عن تقديمه طلبًا للرئيس عبدربه منصور هادي بإعفائه من منصبه، مؤكدًا تعاونه مع القيادة الجديدة للبنك المركزي.

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وقال معياد "لايسعني هنا الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية،لتجاوبه مع طلبي وتفهمه واحترامه لقناعتي بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها مع فخامته لادارة البنك المركزي اليمني وانقاذ العملة من الانهيار".

وأضاف: "كما أشيد هنا بالقرار الحكيم للاخ الرئيس بتعيين الأستاذ أحمد الفضلي محافظا للبنك ،كونه من خيرة الناس ومن القيادات الكفؤة القادرة على تولي هذه المهمة، وسنكون عونا له وفريق العمل مستمر الى جانبه ولا قلق على استقرار العملة".

واختتم معياد بيانه بالقول: "أخيرا أتوجه بالشكر الجزيل للاخوة المواطنين ولكل من أحسن الظن بي،سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر".