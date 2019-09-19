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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلان مفاجئ الان من حافظ معياد بعد قرار إقالته

علق محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد على قرار اقالته وتعيين محافظا جديدا للبنك. وعبر معياد في منشور له على صفحته على الفيس بوك عن شكره للرئيس عبد ربه منصور هادي على تفهمه واحترامه لقناعته بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها

وقال "لايسعني هنا الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية،لتجاوبه مع طلبي وتفهمه واحترامه لقناعتي بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها مع فخامته لادارة البنك المركزي اليمني وانقاذ العملة من الانهيار".

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عـــــاجـــــل : اعلان مفاجئ الان من حافظ معياد بعد قرار إقالته

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وأضاف " أشيد هنا بالقرار الحكيم للاخ الرئيس بتعيين الأستاذ أحمد الفضلي محافظا للبنك ،كونه من خيرة الناس ومن القيادات الكفؤة القادرة على تولي هذه المهمة، وسنكون عونا له وفريق العمل مستمر الى جانبه ولا قلق على استقرار العملة".