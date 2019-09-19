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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن السبب المفاجئ لإقالة حافظ معياد وتعيين الحضرمي بدلا عنه

أقال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي محافظ البنك المركزي حافظ معياد وأصدر مساء اليوم قرار بتعيين الفضلي خلفا له. ---------------------------------------- عـــــاجـــــل : اعلان مفاجئ الان من حافظ معياد بعد قرار إقالته Advertisements عـــــاجـــــل : أول جهة تتبنى عملية اغتيال قائد القوات السعودية في حضرموت .. وهكذا كان الرد السعودي ---------------------------------------- وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2019م، قضت المادة الأولي منه بتعيين الدكتور احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وتساءل مراقبون اقتصاديون عن أسباب اقالة معياد وهل جاء في اطار صفقة سياسية ام انه فشل في إدارة البنك وإيقاف انهيار العملة؟.

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