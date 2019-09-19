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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بن بريك وزير للمالية والحضرمي للخارجية والفضلي محافظا للبنك المركزي .. قرارات جمهورية طارئة هذا نصها ..

اصدر الرئيس هادي جملة من القرارت الجمهورية والتعيينات وفيما يلي نص القرارات: وصدر قرار الرئيس هادي بشأن تعيين محافظاً للبنك المركزي اليمني ---------------------------------------- عـــــاجـــــل : اعلان مفاجئ الان من حافظ معياد بعد قرار إقالته Advertisements عـــــاجـــــل : أول جهة تتبنى عملية اغتيال قائد القوات السعودية في حضرموت .. وهكذا كان الرد السعودي ---------------------------------------- ونص القرار على تعيينم د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني. كما صدر قرار سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية . وتعيين السفير محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

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