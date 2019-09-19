شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يطيح بذراعه الأيمن ويعين ‘‘بن بريك‘‘ في منصب رفيع .. (الاسماء والمناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية، قبل قليل، اطاحت بمحافظ البنك المركزي حافظ معياد.

وتداولت وسائل إعلام رسمية القرارات كالتالي: قرار جمهوري رقم (31) لسنة 2019م

بشأن تعيين محافظاً للبنك المركزي اليمني

مادة (1): يعين الاخ / د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2019م

بشأن تعيين وزيراً للمالية

مادة (1): يعين الاخ / سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية .

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. قد يهمك ايضاً: - في بيان ناري فاجأ الجميع .. جميل عزالدين يتبرأ من ‘‘الشرعية‘‘ .. ويكشف فضيحة مدوية من ‘‘قلب‘‘ الرياض - عاجل : اندلاع الحرب العالمية الثالثة .. وإيران تعلن الحرب الشاملة وتتوعد السعودية .. وبن سلمان يقلب الطاولة على الجميع

Advertisements - عــاجل : وفاة رئيس دولة عربية قبل قليل .. شـاهد من يكون ؟ - وأخيرًا .. السعودية تعلن الرد الحاسم رسميا على الهجوم الإرهابي على أرامكو .. ومجلس الأمن يتحرك وروسيا تحذر قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2019م

بشأن تعيين وزيراً للخارجية

مادة (1): يعين الاخ السفير/ محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يطيح بذراعه الأيمن ويعين ‘‘بن بريك‘‘ في منصب رفيع .. (الاسماء والمناصب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.