تعز: حزب الإصلاح يحيي الذكرى الـ 29 لتأسيسه

نظم حزب التجمع اليمني للإصلاح، في محافظة تعز، اليوم الخميس، حفلاً خطابيا وفنيا إحياء للذكرى التاسعة والعشرين لتأسيسه.



وفي الحفل الحاشد، الذي حضره عددا من أعضاء اللقاء المشترك، وممثلي السلطة المحلية بالمحافظة؛ شدد رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بتعز عبدالحافظ الفقيه على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



وجدد الفقية التأكيد على أهمية الاصطفاف في خندق استكمال تحرير محافظة تعز، إلى جانب دعم الحكومة الشرعية في بسط نفوذها على جميع كافة مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.



وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية.





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