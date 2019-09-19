اطاح يحافظ معياد.. هادي يعدل في حكومة معين عبدالملك

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يزيد بن سلمان - شبوة - قرار جمهوري رقم (31) لسنة 2019م بشأن تعيين محافظاً للبنك المركزي اليمني مادة (1): يعين الاخ / د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2019م بشأن تعيين وزيراً للمالية Advertisements مادة (1): يعين الاخ / سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية . مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2019م بشأن تعيين وزيراً للخارجية مادة (1): يعين الاخ السفير/ محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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