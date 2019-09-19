مجلس أخوة نهد يعلن تأييده ومسانده للمحافظ البحسني

الخميس 19 سبتمبر 2019 البحسني كتب الخليج 365 أعلن مجلس أخوة نهد، عن تأييده ومساندته الكاملة لقيادة حضرموت ممثلة بمحافظ المحفاظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وجاء في نص البيان الصادر عن المجلس : Advertisements الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . أما بعد … يؤيد ويساند مجلس أخوة نهد القرار الشجاع الذي اتخذه قائد حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بتوقيف تصدير النفط الخام لحضرموت حتي تستجيب الحكومة اليمنيه لمتطلبات حضرموت المشروعه اننا في قيادة مجلس أخوة نهد وجميع ابنائه نعلن عن تأييدنا ودعمنا المطلق والكامل لهذ القرار التاريخي الهام وسنقف مع جميع ابناء حضرموت وفي مقدمة الصفوف بجانبكم للتصدي لكل من يحاول النيل من حقوق ابناء حضرموت المشروعه ونخبتها الحضرميه وقيادتها ممثله بقائدها اللواء الركن فرج سالمين البحسني حفظه الله ورعاه. والله على مانقوله شهيد د.عبدالرب بن علي بن ثابت النهدي. رئيس مجلس اخوه نهد

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