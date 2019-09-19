قبائل نعمان في حضرموت تعلن تأييدها الكامل للمحافظ البحسني

الخميس 19 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365

أعلنت قبائل نعمان في محافظة حضرموت، عن تأييدها الكامل لمحافظ المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، في قرار منع تصدير النفط وتعلن انها جنبا إلى جنب مع كافة أبناء محافظة حضرموت تأييدا للخطوات التي اتخذها محافظ المحافظه اللواء الركن فرج سالمين البحسني لوقف تصدير النفط.



وذكر البيان الصادر عن قبائل نعمان، "ان حضرموت وأبنائها يعانون الأمرين بسبب تردي الخدمات وعدم التزام الحكومة بالإيفا بوعودها لأبناء حضرموت متناسين أن حضرموت ترفدهم بأكثر من 70بالمئه من ميزانية الدوله ولكنهم يتعاملون معها وفقا وسياستهم التي يرفضها كل ابناء حضرموت".

Advertisements

وأضاف "ولاننسى أن نقدم شكرنا للأشقاء الاماراتيين لدعمهم كهرباء المكلا بمادة الديزل" .. لافتاً إلى أن هذا ليس بغريب عليهم فمساعداتهم الانسانية والعسكرية في استمرار دائم لمحافظة حضرموت خاصه والجنوب عامة .

وأعرب البيان عن شكر قبائل نعمان لدولة الإمارات على وقفتهم مع المحافظة منذ خمس سنوات مضت .. مؤكدين أنه سيتم مبادلة الوفاء بالوفاء..

وفيما يلي نص البيان :

الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين أمام الأولين والاخرين وعلى ال بيته الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين ..وبعد تعلن قبائل نعمان تأييدها الكامل للمحافظ البحسني في اتخاذه قرار منع تصدير النفط وتعلن انها جنبا إلى جنب مع كافة أبناء محافظة حضرموت تأييدا للخطوات التي اتخذها محافظ المحافظه اللواء الركن فرج سالمين البحسني لوقف تصدير النفط. حيث ان حضرموت وأبنائها يعانون الأمرين بسبب تردي الخدمات وعدم التزام الحكومة بالإيفا بوعودها لأبناء حضرموت متناسين أن حضرموت ترفدهم بأكثر من 70بالمئه من ميزانية الدوله ولكنهم يتعاملون معها وفقا وسياستهم التي يرفضها كل ابناء حضرموت.. ولاننسى أن نقدم شكرنا للأشقاء الاماراتيين لدعمهم كهرباء المكلا بمادة الديزل فهذا ليس بغريب عليهم فمساعداتهم الانسانيه والعسكرية في استمرار دائم لمحافظة حضرموت خاصه والجنوب عامه شاكرين لهم وقفتهم معنا منذو خمس سنوات مضت وسنبادلهم الوفاء بالوفاء.. عنهم الشيخ محمد علي عبدالله بلبحيث شيخ شمل قبائل نعمان. حضرموت 2019/9/18