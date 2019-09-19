لقاء يمني - إندونيسي يناقش مشروع التوامة بين المكلا سربايا

الخميس 19 سبتمبر 2019

السفير سالم احمد بلفقيه

ناقش مدير عام مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت، السفير سالم احمد بلفقيه، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية اندونيسيا غير المقيم لدى بلادنا مصطفى توفيق عبداللطيف، مشروع التوأمة بين مدينة المكلا وسربايا



وأكد اللقاء على ضرورة التعجيل بالتوقيع على المشروع االذي سبق مناقشته وحضيا بموافقة الحكومتين في البلدين .

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وتطرق اللقاء، إلى علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية واهمية مساهمة القطاع الخاص في البلدين وخاصة في حضرموت وسيربايا والمحافظات الاخرى من خلال ايجاد الفرص الاستثمارية والتجارية الممكنة والمتاحة في البلدين ولما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما وبما ينسجم والعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تضرب بجذورها في اعماق التاريخ.

وكانت الغرفة التجارية والصناعية في حضرموت قد أحتضنت لقاءاً موسعاً برئاسة نائب رئيس الغرفة فارس بن هلابي وسفير إندونيسيا في اليمن مصطفى توفيق وضم عدد من رجال الاعمال بحضرموت.

وبحث اللقاء التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية وإيجاد شراكة تسهم في تقوية العلاقات التجارية والتاريخية التي تربط البلدين.