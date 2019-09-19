هاني بن بريك : التضحيات السعودية الإماراتية لا تقدر بثمن

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الخميس 19 سبتمبر 2019
نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي هاني بن بريك
كتب
الخليج 365
أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن التضحيات السعودية والإماراتية لا تقدر بثمن .
جاء ذلك في تغريدة له أعرب فيها عن حزنه بإستشهاد قائد قوات التحالف العربي في المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت، المقدم ركن، بندر بن مزيد العتيبي .
وقال بن بريك في تغريدته، "ببالغ الاعتزاز نبأ استشهاد البطل المقدم ركن بندر بن مزيد العتيبي قائد قوات التحالف المتواجدة في المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت مع عدد من مرافقيه عمل إرهابي جبان لن يزيدنا إلا عزما بمكافحة الإرهابيين وتطهير المنطقة منهم ومن يقف خلفهم" .. مؤكداص أن التضحيات السعودية الإماراتية لا تقدر بثمن.
وأكد مصدر مسؤول بوادي حضرموت، شرقي البلاد، أن عملية استهداف قائد قوات التحالف العربي بمدينة شبام لم تكن واضحة أنها تمت عن طريق عبوات ناسفة وألغام.
وربط المصدر - الذي فضل عدم ذكر هويته - استهداف قائد قوات التحالف "أبو نايف" بمداهمة منزل الإرهابي "بن طالب" وتفجيره، يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول الجاري.
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