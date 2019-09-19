الخميس 19 سبتمبر 2019 البنك المركزى اليمني كتب الخليج 365 أصدر رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، قرارات جمهورية قضت بالأتي :

Advertisements تعيين د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني. تعين سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية . تعين السفير محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : صدرو قرارات جمهورية بتعيين وزيران للمالية والخارجية ومحافظاً للبنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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