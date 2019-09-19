ناشط وصحفي يروي لـ(اليمن العربي) جرائم وإنتهاكات الإصلاح في شبوة ويوجه رسالة للجنوبيين .. حوار

الخميس 19 سبتمبر 2019

عبدالقادر العيسائي

كتب الخليج 365 - أيمن بجاش

كشف الصحفي والناشط الجنوبي في محافظة شبوة، عبدالقادر العيسائي، عن حجم الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها ميلشيا حزب الإصلاح، منذ إجتياحها للمدينة .



وقال العيسائي في حديث إلى موقع (الخليج 365)، أن سبب إجتياح هذه القوات لمحافظة شبوة سببه شبكة المصالح التي تكونت بعد حرب 1994م من القيادات العسكرية والقبلية الشمالية، بهدف السيطرة على ثروات المحافظة من النفط والغاز .. مؤكداً أن النخبة الشبوانية لازالت موجودة لإنها نشأت من اوساط الناس وحاضرة بما حققته من انجازات في استتباب الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب .

وأشار إلى ان حاجة الناس لقوات النخبة باتت ضرورة املتها الاوضاع التي انتجها غزو قوات تحالف حرب 94 بمختلف تشكيلاتها المليشياوية والجهادي والقبلية وأنها قريبا ستعود وبقوة وفعالية اكبر .

وفيما يلي الحوار :

في البداية نريد منكم توضيح حول الحالة العامة في محافظة شبوة عقب إحتلالها من ميليشيا الإصلاح ؟

الوضع عام في شبوة مشتعل وهناك حالة من التوجس وهناك مقاومة تقوم بين الحين والاخر باستهداف مليشيات الاصلاح تارة بكمائن واخرى بمهاجمة معسكرات المليشيات الاخوانيه والتنظيمات الإرهابية ، وهناك سخط شعبي وعدم رضى بالاعمال الاستفزازية التي يمارسها افراد اللواء 21 ميكا المعزز بمليشيات الاصلاح ضد المواطنين الامر الذي وسع حالة التوتر والاحتقان في شبوة بشكل عام والتي تشهد احتكاك مستمر بين المواطنيين و مليشيات الاصلاح التي قدمت من مارب .

كما ولدت تلك التصرفات الميليشاوية اتخاذ مواقف قبلية من قبل مشائخ قبائل شبوة تحمل فيها محافظ شبوة والسلطة المحلية وحكومة الشرعية كل ماتقوم به تلك المليشيات من استفزاز ومداهمة المنازل واستباحة الاعراض تحت ذريعة البحث عن مطلوبين امنياً وموقف قبيلة ومشائخ آل لخنف يوم امس اكد مدى سخط ابناء المحافظة من تصرفات المليشيات الاخوانية .

برايكم ما سبب إجتياح الميليشيات الإخوانية لمحافظة شبوة ؟

كلنا يعرف بان هناك شبكة من المصالح تكونت بعد حرب 94 لدى القيادات العسكرية والقبلية الشمالية في محافظة شبوة وعلى وجه الخصوص في مجال النفط والغاز ومن الطبيعي ان هذه القوى النافذة تستاسد من اجل الدفاع عن مصالحها وتوحد صفوفها مستغلة الشرعية كغطاء لتغطية اعمالها الاجرامية وفسادها المستشري في كافة مفاصل الدولة .

ولكي تدافع عن مصالحها وتضمن استمرار نهبها للثروة حشدت كل قواها من مؤسسة عسكرية وقبلية وجهاديين من اخوان الى داعش والقاعدة في تكرار لمشهد حرب 94 العدوانية الظالم ومحاولة لغزو الجنوب للمرة الثالثة .

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المليشيات إلاخوانية استطاعت خداع التحالف العربي خلال خمسه اعوام واستغلال الدعم لبناء مليشيات متحالفه ضد التحالف وبناء شراكة اصبحت علنيه مع المليشيات الحوثيه وتحديد هدف موحد لتلك المليشيات ممثل في افشال التحالف واجتياح المحافظات الجنوبيه وهذا ماحدث مؤخرا .

هل هناك أي أحصائيات لحجم إنتهاكات الميليشيات الإخوانية في مدن شبوة ؟

لاتوجد لدينا إحصائية كامله لبشاعة وإنتهاكات المليشيات الاخوانيه واستمرارها بشكل يومي ولكن هناك منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيين يعملون على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق سكان شبوة يوميا" وهذه الجرائم والانتهاكات تتوزع بين القتل والاختطاف والاخفاء القسري والاعتقال والمداهمات ومصادرة الممتلكات في النقاط وانتشار المظاهر المسلحة بشكل غير مالوف وتعكير الصفو العام واقلاق السكينة العامة واحياء الثارات القبلية .

متى ستعود قوات النخبة إلى شبوة ؟

النخبة الشبوانية موجودة فهي نشات من اوساط الناس فهم من ابناء المحافظة والنخبة حتى وان غابت بمظاهرها فهي متواجدة بافعالها وحاضرة بما حققته من انجازات في استتباب الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب ، وحاجة الناس لها باتت ضرورة املتها الاوضاع التي انتجها غزو قوات تحالف حرب 94 بمختلف تشكيلاتها المليشياوية والجهادي والقبلية وقريبا" ستعود وبقوة وفعالية اكبر .

كيف تصفون دور التحالف العربي في حماية شبوة من إنتهاكات الميليشيات الإخوانية ؟

لعب التحالف العربي بقيادة المملكه العربيه السعوديه ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصه الدور الابرز في حماية محافظة شبوة من الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الاخوانيه والتنظيمات المتطرفة والحد منهاء في العديد من المواقف وكان الدور يتمثل في الزام تلك المليشيات الحد من تصرفاتها العشوائية وترك القوات الامنية من ابناء المحافظة لتقوم بدورها في تامين المؤسسات الحكومية.

وبرغم من تعنت تلك المليشيات إلا ان التحالف العربي يقوم برصد وتدوين كل الانتهاكات التي تقوم بها تلك المليشيات ليتم محاسبة كل من تورط في زعزعة امن واستقرار المحافظة واعادة تسليم مديرياتها للتنظيمات الارهابية، بالاضافة لقيام التحالف العربي بمحاربة الارهاب وتقليص الدعم للاطراف المتورطة في دعم وتمويل تلك التنظيمات الارهابيه وبرغم من الجهود الاغاثية والانسانيه التي يقوم بها التحالف العربي في محافظة شبوة إلا ان المليشيات الاخوانيه مازالت تسيطر على القرار الاداري داخل المحافظة تحت غطاء الحكومه الشرعية .

كلمة أخيرة توجهونها للجنوبيين ؟

نحب ان نطمئن ابناء الجنوب عامة وابناء محافظة شبوة خاص ان القوات الجنوبية والنخبة الشبوانية قادرة على فرض السيطرة في محافظة شبوة وطرد المليشيات الاخوانية وستعود النخبة الشبوانية بقوة لاعادة تامين محافظة شبوة .

وسبب التاخير في حسم المعركة هو التزام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي بدعوة المملكة العربية السعودية بالتهدئة والحوار، كما اننا نشيد بمواقف كل ابناء المقاومه والمشائخ والشخصيات الاجتماعيه الرافضة لتواجد تلك الملليشيات على ارض الجنوب والتصدي لها بكل حزم .

كما لا ننسى ان نقدم شكرنا وتقديرنا لدولة الإمارات على موقفها الرافض لزعزعة امن واستقرار المحافظات الجنوبيه ومحاربتها للتنظيمات الارهابيه ودعم واسناد قوات الحزام والنخب في محاربة الارهاب .

في الاخير نترحم على الشهداء ونسئل الله ان يشفي الجرحى والحرية لاسرانا .