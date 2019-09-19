شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيين وزيرا للمالية ومحافظ جديد للبنك.. أسعار الصرف تصل الى هذا الحد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي
(شراء)
159.5 - 160
البيع
161 - 160.5
الدولار الامريكي
(شراء)
608 - 610
البيع
615 - 612
عدن
الريال السعودي
الشراء 160
البيع 161
الدولار الامريكي
الشراء 608
البيع 615
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.