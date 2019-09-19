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بعد تعيين وزيرا للمالية ومحافظ جديد للبنك.. أسعار الصرف تصل الى هذا الحد

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عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي 

(شراء)
159.5 - 160
البيع 
161 - 160.5
الدولار الامريكي

(شراء)
608 - 610
البيع
615 - 612

عدن 

الريال السعودي 

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الشراء 160

البيع 161

الدولار الامريكي

الشراء 608

البيع 615

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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