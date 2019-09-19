شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيين وزيرا للمالية ومحافظ جديد للبنك.. أسعار الصرف تصل الى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي (شراء)

159.5 - 160

البيع

161 - 160.5

الدولار الامريكي (شراء)

608 - 610

البيع

615 - 612 عدن الريال السعودي Advertisements

الشراء 160 البيع 161 الدولار الامريكي الشراء 608 البيع 615

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