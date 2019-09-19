شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : الرئيس هادي يصدر قرارات جمهورية كبرى تعيين وزيرا للخارجية ومحافظا للبنك المركزي (اسماء - تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر الرئيس هادي جملة من القرارت الجمهورية والتعيينات وفيما يلي نص القرارات: وصدر قرار الرئيس هادي بشأن تعيين محافظاً للبنك المركزي اليمني ونص القرار على تعيينم د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني. Advertisements كما صدر قرار سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية . وتعيين السفير محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

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