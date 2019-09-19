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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: قرارات جمهوريه الفضلي محافظ للبنك المركزي وبن بريك للمالية والحضرمي للخارجية

اصدر الرئيس هادي جملة من القرارت الجمهورية والتعيينات وفيما يلي نص القرارات: وصدر قرار الرئيس هادي بشأن تعيين محافظاً للبنك المركزي اليمني Advertisements ونص القرار على تعيينم د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني. كما صدر قرار سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية . وتعيين السفير محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

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