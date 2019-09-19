شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والصورة .. تعرف على قائد التحالف العربي السعودي الذي قتل اليوم بحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قائد القوات السعودية، مع أربعة من مرافقيه جراء تفجير استهدف عربات عسكرية، في مدينة شبام بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق البلاد. Advertisements واستهدف الانفجار دورية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى المنتشرة بوادي حضرموت، وكان على متنها قائد قوات الحالف العربي في وادي حضرموت العميد "أبو نواف" الذي قتل مع 4 جنود آخرين بينهم جنديان سعوديان وآخران يمنيان بالإضافة إلى إصابة حوالي عشرة جنود آخرين بجروح متفاوتة. وأسفر الانفجار عن وقوع قتلى وجرحى عسكريين آخرين من القوات التابعة للحكومة اليمنية دون تفاصيل عن عددهم ورتبهم العسكرية.

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