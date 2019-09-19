إحاطة للبنتاجون لتفاصيل هجمات ارامكو وامكانية الرد العسكري

الخميس 19 سبتمبر 2019

مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان

كتب الخليج 365-صنعاء

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، أن "هناك تعاوناً مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو".

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وقال هوفمان، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الخميس، إن "إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو".

وأَضاف: "سنقدم للرئيس دونالد ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر"، لافتاً إلى أن "الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير".

وتابع: "ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج"، مشدداً على أن "الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية".

كما أشار إلى أن "الدفاعات الجوية السعودية كانت لها فعالية كبيرة في مواجهة صواريخ الحوثيين"، مؤكداً: "نتشاور مع الرياض لمنع أي تهديدات قد تأتي من شمال السعودية".