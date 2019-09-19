- 1/2
- 2/2
الخميس 19 سبتمبر 2019
ميليشيا الحوثي
كتب
الخليج 365-صنعاء
تواصل مليشيا الحوثي قصفها للمناطق الحيوية والاهلة بالسكان في عموم المحافظات حيث ذكرت احصائية رسمية عن اصابة ثمانية عشر طفلا خلال تسعة عشر يوما في عدة مناطق.
وبحسب احصائية اوردها موقع سبتمبر نت أن الشهداء والجرحى من المدنيين، الذين سقطوا برصاص ومدفعية ميلشيا الحوثي المتمردة، في مناطق مختلفة خلال 19 يوما من الشهر الجاري.
وبلغ عدد الشهداء من المدنيين خلال 19 يوما من شهر سبتمبر الجاري 18 مدنيا بين نساء وأطفال وشباب وكبار سن، سقطوا باستهداف مدفعي لميلشيا الحوثي، على أحياء وتجمعات سكانية مدنية في كل من محافظات تعز والحديدة والبيضاء والضالع.
ويتوزع عدد الشهداء من المدنيين بين 7 أطفال، و3 نساء، وشباب وكبار سن 10، جميعهم سقطوا بقصف مدفعي للميلشيا الحوثية، وهم في منازلهم وعلى الطرقات العامة والأسواق الشعبية المدنية.
فيما يبلغ عدد المصابين من المدنيين 9 بينهم 3 أطفال 2 منهم قنصا، وامرأتان و4 شباب وكبار سن، في الحديدة وتعز، جميع إصاباتهم خطرة، منها حالات بتر لأطفال، طالهم قصف مدفعي للميلشيا الحوثية
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 18 طفلاً بقصف عشوائي حوثي في مناطق مختلفة خلال 19 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.