المحافظ البحسني يستعرض الفرص الاستثمارية بين حضرموت وإندونيسيا 

الخميس 19 سبتمبر 2019

اللواء الركن فرج سالمين البحسني

كتب الخليج 365

عقد اليوم في غرفة تجارة وصناعة حضرموت بمدينة المكلا لقاء موسع برئاسة نائب رئيس الغرفة فارس بن هلابي وسفير إندونيسيا في اليمن مصطفى توفيق وضم عدد من رجال الاعمال بحضرموت.



ورحب بن هلابي بالسفير الاندونيسي الذي يزور المحافظة حالياً لبحث التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية وإيجاد شراكة تسهم في تقوية العلاقات التجارية والتاريخية التي تربط البلدين.

وأعرب عن رغبة غرفة تجارة وصناعة حضرموت لعقد توأمة مع أحدى الغرف التجارية باندونيسيا لما فيه خدمة المصلحة المشتركة بما يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية التي تمتلكها حضرموت والاستفادة من فرص الابتعاث الدراسي الخارجي والتأهيل والتدريب والصناعات الصغيرة.

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وقال " في ظل الأوضاع التي تعيشها حضرموت وما تحقق من امن واستقرار تشهد العلاقات التجارية والصناعية بين حضرموت واندونيسيا تطورا ملحوظا وكبيرا في هذا الجانب".. داعياً إلى ضرورة تفعيل الزيارات بين رجال الأعمال في حضرموت مع نظرائهم الاندونيسيين لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

فيما عبر السفير الاندونيسي عن سعادته لزيارة حضرموت، منوها بما تشهده من نهضة عمرانية وتجارية، مشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وخاصة أبناء حضرموت الذين يتواجد منهم أعداد كبيرة في اندونيسيا.

ودعا السفير رجال الأعمال والتجار إلى المشاركة في المعرض التجاري في جاكرتا التي سيقام في الفترة من 16-20 من اكتوبر القادم.. مشيدا بدور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة على ما تقوم به من جهود لحفظ الامن والاستقرار بالمحافظة.

وأشار الى أن أكثر من 2500 طالب من اندونيسيا يدرسون في حضرموت.

كما تحدث في اللقاء عدد من رجال الأعمال حول المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين وخاصة اصدار التأشيرات بعد انتقال السفارة من صنعاء الى عمان بسبب حرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية ووعد السفير بوضع الحلول المناسبة لها.