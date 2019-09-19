- 1/2
- 2/2
الخميس 19 سبتمبر 2019
الشيخ صالح محمد عليان
كتب
الخليج 365 - المهرة
التقى وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد عليان بمكتبه بظابط الامن الغذائي في محافظة المهرة المهندس صهيب جوبان .
وناقش اللقاء سير مشروع الأمن الغذائي الذي ينفذه ائتلاف الخير بتمويل من برنامج الأغذية العالمي WFP وآلية توزيع المعونات الغذائية.
كما تطرق اللقاء إلى التحري من كشوفات المستفيدين وتسليم المعونات للناس المحتاجين.
وثمن بن عليان جهود برنامج الأغذية العالمي وائتلاف الخير في سبيل تخفيف معاناة المواطنين.
واكد الوكيل بأن السلطة المحلية في محافظة المهرة قدمت وستقدم كل التسهيلات التي ستساعد في نجاح المشروع في محافظة المهرة .
من جهته شكر ضابط مشروع الأمن الغذائي بمحافظة المهرة المهندس صهيب جوبان السلطة المحلية لما تقوم به من تذليل الصعاب أمام وصول المواد إلى المحافظة، والتسهيلات التي من شأنها إنجاح المشروع في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل المهرة بن عليان يلتقي بضابط مشروع الأمن الغذائي في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.