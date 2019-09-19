وكيل المهرة بن عليان يلتقي بضابط مشروع الأمن الغذائي في المحافظة

الخميس 19 سبتمبر 2019 الشيخ صالح محمد عليان كتب الخليج 365 - المهرة التقى وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد عليان بمكتبه بظابط الامن الغذائي في محافظة المهرة المهندس صهيب جوبان .

وناقش اللقاء سير مشروع الأمن الغذائي الذي ينفذه ائتلاف الخير بتمويل من برنامج الأغذية العالمي WFP وآلية توزيع المعونات الغذائية. Advertisements كما تطرق اللقاء إلى التحري من كشوفات المستفيدين وتسليم المعونات للناس المحتاجين. وثمن بن عليان جهود برنامج الأغذية العالمي وائتلاف الخير في سبيل تخفيف معاناة المواطنين. واكد الوكيل بأن السلطة المحلية في محافظة المهرة قدمت وستقدم كل التسهيلات التي ستساعد في نجاح المشروع في محافظة المهرة . من جهته شكر ضابط مشروع الأمن الغذائي بمحافظة المهرة المهندس صهيب جوبان السلطة المحلية لما تقوم به من تذليل الصعاب أمام وصول المواد إلى المحافظة، والتسهيلات التي من شأنها إنجاح المشروع في المحافظة.

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