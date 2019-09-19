المهرة.. اجتماع في جمرك شحن الدولي يناقش الية سير العمل

الخميس 19 سبتمبر 2019 وكيل المحافظة لشوؤن الصحراء الشيخ مسلم سالم زعبنوت كتب الخليج 365 - المهرة ناقش اجتماع موسع في جمرك شحن بمحافظة المهرة اليوم الية عمل سير الجمرك والعقبات والصعوبات التي تواجهه.

وخلال الاجتماع الذي ترئسة وكيل المحافظة لشوؤن الصحراء الشيخ مسلم سالم زعبنوت ومدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت . Advertisements اشاد وكيل المحافظة بدور جمرك شحن في تحقيق الايردات الكبيرة للدولة وللمحافظة موكدا دعم السلطة المحلية بالمحافظة لكل احتياجات الجمرك حتى يتسنا لة الاستمرار في ادائة المتميز بشكل دائم. من جانبة اكد مدير عام مديرية شحن ان الجمرك والية عملة والقرارت والقوانين مرتبطة ارتباط كلي بالسلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة. مشيدا بالنجاح الذي يحققة الجمرك الذي يعتبر الواجهة الدولية للبلاد. من جانبة اوضح نائب مدير جمرك شحن الاستاذ عبدالله غالب الى ضرورة التعاون الدائم بين ادارة الجمرك والسلطة المحلية في المحافظة وفي المديرية لحل كافة الاشكاليات التي تواجة سير عمل الجمرك.

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