نيمر يرأس اجتماعا ضم مكتب الصحة والسكان و الجهاز المركزي للمحاسبة بالمهرة

الخميس 19 سبتمبر 2019 سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة كتب Advertisements الخليج 365 - المهرة ترأس سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة اجتماعا ضم ادارة مكتب الصحه والسكان بالمحافظة والجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة و التفتي.

ويأتي ذلك لمناقشة تقارير الجهاز المرفوعة مع مكتب الصحه بالمحافظة والتي تأتي لإستعادة نشاطة الرقابي علئ الأداء الوظيفي لمؤسسات الدولة والمرافق الحكومية بعد فترة جمود لنشاطه خلال الفترة الماضية والذي سبقه عدة نزولات وزيارات ميدانية للاطلاع علئ سير العمل الوظيفي والاداء المؤسسي لمكاتب ومؤسسات الدولة. واشار الامين العام خلال حديثة ان تلك اللقاءآت لم تستهدف احدا بعينه او شخصه وإنما كتفعيل للعمل الرقابي من قبل جهة رقابية عليا متصلة باعلئ سلطة في الدولة متمثلة برئاسة الجمهورية وذلك لضمان سير عمل الحكومة وفق المخطط له لما يلبي تطلعات ابناء الوطن وخدمتهم عبر السلطات المحلية بالمحافظات ومكاتب الوزارات ومدئ الاستجابة للمراجعين التابعين للجهاز في الدوائر الحكومية اثناء قيامهم بعملهم وتذليل وتسهيل لهم الصعوبات التي قد تواجههم في عملهم. وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من التقارير للاعوام الماضية عن الاداء الخدمي والوظيفي لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة.

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