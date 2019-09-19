السلطة المحلية بتريم تصدر بيان تأييدا لخطوات السلطة المحلية بالمحافظة

الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - تريم

أصدر مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي بيان تأييد لاي خطوات سوف تتخذها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة في سياده اللواء الركن " فرج سالمين البحسني " محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية في انتزاع حقوق حضرموت نظرا لعدم التزام الحكومة الشرعية للقيام بمسؤلياتها تجاه المحافظه بما في ذلك دفع مستحقات المحافظه من مبيعات نفط حضرموت.

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وبصفتي مديراً عام لمديرية تريم نعلن تأييدنا لاي موقف يتخذه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لاعادة حقوق حضرموت المسلوبه وان حضرموت اليوم برجال ابطالها البواسل من قوات النخبه الحضرميه وكافة منتسبي الامن بالمحافظه ساحلا وواديا وكل حضرمي غيور على ارضه لن نترك حضرموت تنهب خيراتها.

مشدداً على أن تريم بكافة مكوناتها السياسية والقبلية والإجتماعية والدينية تقف صفاً واحد مع الأخ المحافظ ومع الخطوات التي اتخذها بشان ايقاف وتصدير النفط حتى تنال حضرموت كافة حقوقها.

صادر عن..

المستشار القانوني خالد عوض هويدي مدير عام مديرية تريم