الخميس 19 سبتمبر 2019 البحسني كتب الخليج 365 - بروم اعلنت صباح هذا اليوم الخميس السلطة المحلية بمديرية بروم ميفع تاييدها المطلق لقرارات الاخ اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية المتعلقة بمطالب أبناء محافظة حضرموت نظرا لما تشهده المحافظة من تردي في الخدمات الضرورية التي القت بظلالها على كاهل ابناء محافظة حضرموت .

Advertisements وجاء نص البيان ... كالاتي . " في ظل الاوضاع التي تشهدها محافظة حضرموت بصورة خاصة والوطن بصورة عامة جراء تردي الخدمات الضرورية . فإن السلطة المحلية بمديرية بروم ميفع مع كافة أطياف المجتمع المدني والمشائخ والاعيان قد قررت الوقوف مع قرارات الاخ اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وتعلن تاييدها المطلق وإنضمامها مع كل القرارات التي اتخدها بشان مطالب ابناء محافظة حضرموت المشروعة . وعليه ... فإن السلطة المحلية لمديرية بروم ميفع وكافة اهالي المديرية يناشدون المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بسرعة تحقيق مطالب ابناء حضرموت فيما يتعلق بالمطالب الخدمية .

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطة المحلية بمديرية بروم ميفع تعلن تاييدها المطلق مع قرارات المحافظ البحسني.. بيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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