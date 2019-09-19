قبيلة العوابثة تدعم قرارات محافظ حضرموت بمنع تصدير النفط.. بيان

الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

أصدرت قبيلة العوابثة بيانا تأييدا لقرارات محافظ حضرموت قايد المنطقه العسكريه الثانيه اللواء الركن فرج سالمين البحسني.. فيما يلي نصه:

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اجتمع مقادمة واعيان قبائل العوابثة معلنين تأييدهم لكل القرارات التي اتخذتها السلطة المحلية ممثلة بالاخ محافظ محافظة حظرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني وأي قرارات او خطوات تتخذها لتحقيق تطلعات وطموحات أبناء حضرموت ومساندتنا أبناء حضرموت للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

في حين نطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها واعطاء حضرموت حصتها من المبيعات النفطية وصرف الرواتب للنخبة الحضرمية لما من شأنه استتباب الأمن في ربوع حضرموت وتحسين الخدمات للمواطنين من كهرباء وصحة وتعليم وطرقات وغيرها ..

كما نؤيد القرار الصائب والشجاع الذي اتخذه الأخ المحافظ بوقف تصدير النفط حتى يتم تلبية كافة المطالب الحقوقية لحضرموت؛ ونناشد فخامة الرئيس/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بسرعة تحقيق الحقوق لمواطني حضرموت.

صادر عن مقادمة واعيان قبائل العوابثة محافظة حضرموت بتاريخ 2019/9/19 م.