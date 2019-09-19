قبيلة المشاجر تدعم قرارات محافظ حضرموت بمنع تصدير النفط.. بيان

الخميس 19 سبتمبر 2019

قبيلة المشاجر

كتب الخليج 365 - المكـلا

أصدرت قبيلة المشاجر بيانا تأييدا لقرارات محافظ حضرموت قايد المنطقه العسكريه الثانيه اللواء الركن فرج سالمين البحسني.. فيما يلي نصه:

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قبيلة المشاجر معلنين تأييدهم لكل القرارات التي اتخذتها السلطة المحلية ممثلة بالاخ محافظ محافظة حظرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني وأي قرارات او خطوات تتخذها لتحقيق تطلعات وطموحات أبناء حضرموت ومساندتنا أبناء حضرموت للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

في حين نطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها واعطاء حضرموت حصتها من المبيعات النفطية وصرف الرواتب للنخبة الحضرمية لما من شأنه استتباب الأمن في ارجاء حضرموت وتحسين الخدمات للمواطنين من كهرباء وصحة وتعليم وطرقات وخدمات وغيرها ..

كما نؤيد القرار الذي اتخذه الأخ المحافظ بوقف تصدير النفط من حقول حضرموت حتى يتم تلبية كافة المطالب الحقوقية لحضرموت؛ ونناشد فخامة الرئيس/عبدربه منصور هادي بتنفيذ القررات الذي تم اصدرها بشان حقوق حضرموت

صادر عن قبيلة المشاجر حضرموت بتاريخ 2019/9/19 م.