وزارة الاوقاف تدعو خطباء المساجد بالحديث عن ثورة 26 سبتمبر

الخميس 19 سبتمبر 2019

وزير الاوقاف اليمني

كتب الخليج 365-صنعاء

وجهت وزارة الاوقاف والارشاد عموم خطباء المساجد في الجمهورية اليمنية إلى الحديث غدا الجمعة عن ذكرى 26 سبتمبر وما لها من ذكرى خالدة ضد الكهنود والطغيان.

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وفي بيان صادر عن الاوقاف والارشاد:" تطل علينا بعد أيام قلائل ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 الخالدة والتي انطلقت فيها جموع الشعب اليمني الثائر متداعية من كل أرجاء اليمن لتبدد غسق عهد كئيب ممتلئ بالظلم والقهر والطغيان من قبل عصابة كهنوتية سلالية استولت على الحكم واستفردت بخيرات وثروات الوطن تحت مبرر الحق الإلهي الذي مكنهم من استعباد وإذلال الناس وحكمهم رغماً عنهم حاشا ربنا جل في علاه عما يقولون ويفترون.

وأضاف البيان:" إن هذه الذكرى العظيمة تمر علينا اليوم وبعد مرور أكثر من 50 عاماً وأحفاد أولئك الشرذمة يعيثون في الأرض فساداً وخراباً بدعوى استعادة حقهم المزيف في حكم الشعب اليمني العظيم والذي هب فيه شعبنا مجدداً وعن بكرة أبيه خلف قيادته السياسية والشرعية للدفاع عن جمهوريته وثورته وحقه في الحياة الكريمة الآمنة المستقرة ..

واختتم البيان بالقول:" وعليه : فإننا نوجهكم بتوجيه خطب الجمعة ليوم غد الموافق 20/09/2019 م للحديث عن هذه الذكرى العظيمة وتحفيز عموم المواطنين للقيام بدورهم في إحيائها في أنفسهم وواقعهم والدفاع عن كل مكتسباتها والذود عن حياض الوطن أمام كل مايحك ضده شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ..