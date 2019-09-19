تدشين فرع الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الفقيرة والأشد فقرا بشبوة 

الخميس 19 سبتمبر 2019

جانب من مؤتمر

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جرى اليوم في مدينة عتق بمحافظة شبوة، إشهار فرع الإتحاد الوطني لتنمية الفئات الفقيرة والأشد فقرا بالمحافظة، بعقد الإجتماع التأسيس وإنتخاب هيئة إدارية برئاسة اسماعيل النجار، وكمال البكري أمينا عاما وعضوية خمسة أخرين .



وخلال الاجتماع أكد مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحق صالح ومنسق منظمات المجتمع المدني بالمحافظة علي عمير، على أهمية الدور المأمول من الفرع في خدمة الفقراء وتبني همومهم ومشاكلهم .

مشددين على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تمكين الفرع من القيام بمهامه وواجباته في هذا الاتجاه على أكمل وجه . حضر الإشهار، أمين عام الإتحاد، ثريا مقبل، ورئيس فرع الإتحاد في عدن، نصر مشعل وعدد من المختصين .