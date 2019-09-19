الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد إيراني سريع على الضربة العسكرية السعودية ضدها .. وإعلان أمريكي حاسم

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول رد إيراني سريع على الضربة العسكرية السعودية ضدها .. وإعلان أمريكي حاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من الانجرار إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين تحمل واشنطن والرياض طهران المسؤولية عنه.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع بأنه عمل من أعمال الحرب ويبحث ردا محتملا عليه مع السعودية وحلفاء آخرين في منطقة الخليج.

Advertisements

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بنبرة تتسم بالحذر فقال إن الخيارات كثيرة بخلاف الحرب مع إيران التي تنفي تورطها في هجمات 14 سبتمبر أيلول التي أدت في البداية لخفض الإنتاج السعودي إلى النصف.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس إن توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لبلاده سيفجر ”حربا شاملة“.

وأضاف ظريف في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) ”أقول بكل جدية إننا لا نريد حربا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا“.