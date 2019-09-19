الاكثر مشاهدة - عاجل : قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الخميس، مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في هجوم شنته جنوبي المملكة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن عددا (لم تحدده) من الجنود السعوديين قتلوا وأصيبوا، الأربعاء، إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف معسكرًا لهم في قطاع جيزان.

وأوضحت نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "هؤلاء سقطوا إثر إطلاق صاروخي زلزال 1، وعدد من قذائف المدفعية".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى حول ذلك، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول الأمر.

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ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر، أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما يعلن التحالف العربي بقيادة السعودية التصدي لتلك الهجمات.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو 2019.