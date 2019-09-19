شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مسلحين يقتحمون منزل احد المواطنين في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ----------------------------------------

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----------------------------------------�قتحم أشخاص مسلحون منزلا عائليا في ساحة الحرية وسط مدينة تعز

وأكدت مصادر محلية أن المسلحين اقتحموا منزلا يسكنه نساء وأطفال وقاموا بإطلاق النار وترويع سكان المنزل وإرهابهم

وبحسب المصادر فإن المسلحين يتبعون اللواء 22 ميكا التابع لمحور تعز ولم يصدر ما ينفي ذلك من اللواء أو يعد بالتحقيق في القضية ومعاقبة المتورطين

وكان ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا صورا لوقفة احتجاجية نسائية تندد بالاعتداءات المسلحة وتعبر عن رفضها الشديد لما تقوم به الجماعات المسلحة من أعمال ترعب المواطنين وتقلق السكينة العامة

كما وصف الناشطون مثل هكذا أعمال بالإجرامية وطالبوا بوضع حد لها ومحاسبة كل من يقومون بها حفظا للأمن والاستقرار داخل المدينة .