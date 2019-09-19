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عدن - ياسمين التهامي - الوكيل بن عليان و سمير هراش في زيارة استثنائية لثانوية حسان بن ثابت للبنين بالغيضة

جهينة يمن: الغيضة زار الشيخ / صالح عليان كلشات - وكيل المحافظة - بمعية الاستاذ/ سميرمبخوت هراش - مديرعام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة - بزيارة استثنائية لثانوية حسان بن ثابت للبنين بمديرية الغيضة معربا خلال زيارتة عن اختلاج الذكريات الجميلة للفترة التي قضاها طالبا للعلم في احضان هذا الصرح التعليمي المتميز واثناء جولته عرج الاخ الوكيل والمرافقين له على السكن الداخلي للثانوية وتم الجلوس مع ادارة الثانوية وطاقمها التعليمي وشكرهم على كل الجهود التي يبذلونها معربا عن سروره بالتطور الملحوظ الذي شهده هذا المنبر التعليمي والتي يعد اول ثانوية تم فتحها على مستوى المحافظة وانه منها تخرج معظم قيادات وكوادر المحافظة . واثناء لقائه بابنائه الطلاب رحب به والحضور جميعا الاخ المدير العام للتربية والتعليم مؤكدا على اهمية التعليم في بناء الامم والمجتمعات ومشددا على ضرورة بذل مزيدا من الجهد والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي لما فيه من رقي وتطور المجتمع . تاركا المجال للاخ الوكيل بالقاء محاضرته لابنائه طلاب الثانوية وكانت في مجملها محاضرة هادفة وشيقة وممتعة تناول فيها عدة عوامل للنجاح العلمي والحياتي اختزلها في (7) محاور كالاتي :- Advertisements 1) حدد هدفك 2) تنظيم الوقت 3) التواصل الاجتماعي 4) قد سبقك غيرك 5) الخطاء يقودك الى الصواب 6) تقوية الصله بالله تعالى 7) السؤال مفتاح العلم . هذا وقد عبر معلموا الثانوية وطلابها عن مدى ارتياحهم لهذه الزيارة والفائدة التي عمت كل الحاضرين و تجول الاخ الوكيل ببعض الفصول الدراسية والقاعات ،حضر الزيارة الاخ/ سالم عوض مديرعام مديريةالغيضة والاستاذ/ محمد سكرون مديرادارة التعليم العام بالمكتب الاستاذ/ عبدالله الزمر مديرادارة الشؤون القانونية بالمكتب و شوقي حسين احمدعن الاعلام التربوي المهرة

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