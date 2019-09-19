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عدن - ياسمين التهامي - الغيضة :إذاعة مدرسية متميزة لطالبات صف تاسع بمدرسة 26سبتمر الأساسية حول مرض السرطان

المهرة: جهينة يمن : خاص

نظمت مدرسة 26 سبتمبر الأساسية للبنات في مدينة الغيضة صباح اليوم الخميس إذاعة مدرسية خاصة نفذتها طالبات الصف التاسع تحت شعار "يدا بيد نضع للسرطان حد"بحضور أ. خديجة علي سعيد الشماسي مديرة مدرسة 26 سبتمبر و العديد من معلمات المدرسة و إشراف مندوبة مؤسسة فينا الخير.

أحتوت الإذاعة المدرسية العديد من الفقرات المتنوعة تضمنت جوانب تعريفية وتوعوية بمرض السرطان،بدأت بتلاوة من كتاب الله عزوجل و شي من الحديث الشريف قول رسولنا الكريم تلى ذلك فقرات هل تعلم ونصائح و إرشادات بمرض السرطان و اسبابه و أنواعه و علاماته وطرق الوقاية منه.

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و استعرض في الإذاعة مسرحية توعوية بينت بعض المسببات لمرض السرطان منها كثرة استخدام المواد البلاستيكية و المعرضة لأشعة الشمس و تناول الوجبات السريعة و غيرها و ختمت المسرحية بضرورة زيارة الطبيب ومتابعته و إجراء الفحوصات الطبية كاملة متى ما تم الشعور بألم.

إلى ذلك تم توزيع نصائح غذائية مكتوبة للطفل في المدرسة تبين أهمية وجبة الإفطار والمشروبات الطبيعية وضرورة الحرص من تقديم أكل صحي من قبل مقصف المدرسة.