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تفاصيل 60 مليون من ميزانية مصلحة القبائل اختلسها حامد من رواتب مشايخ جنوبيين

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الخميس 19 سبتمبر 2019

القيادي الحوثي احمد حامد المكنى

القيادي الحوثي احمد حامد المكنى

تفاصيل 60 مليون من ميزانية مصلحة القبائل اختلسها حامد من رواتب مشايخ جنوبيين

كتب

الخليج 365-صنعاء

أفادت مصادر خاصة في صنعاء إن القيادي الحوثي احمد حامد المكنى بـ أبو محفوظ قام بتوقف رواتب مشايخ الجنوبيين من مصلحة قبائل اليمن والتي تقدر بستين مليون ريال واوردها في حسابه الشخصي.

واحمد حامد هو مدير مكتب الرئاسة في حكومة مليشيا الحوثي في صنعاء.

وبحسب المصادر فإن حامد هو من أمر بتوقيف المخصصات الخاصة بمشايخ ووجهاء أبناء المحافظات الجنوبية دون أي مبررات.

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وذكرت المصادر أن رئيس المصلحة والذي تم تعيينه مؤخرا من قبل المليشيا حنين قطينة تفاجأ بأن ستين مليون ريال من ميزانية المصلحة ذهبت في حساب حامد وحين سأله عن السبب في ذلك رد عليه حامد بالقول:" هذا ليس شأنك.

وقامت مليشيا الحوثي بتوقيف رواتب مشايخ ووجهاء المحافظات الجنوبية الذين كانوا في قوائم وكشوفات اللجنة.

واستبدلت المليشيا بمشايخ الجنوبيين بشخصيات من صعدة وتابعين لهم.

وكانت مصلحة القبائل تمارس ضدها معارضة من قبل المؤسسات المدنية باعتبارها لا تدخم الدولة ومؤسساتها.

وعقب سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء اوقفت المليشيا مخصصات المشايخ في المحافظات التي تم تحريرها من سلطتهم فيما استبدلتهم بحوثيين من ذات الجماعة.

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