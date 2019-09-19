القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت تدعم قرار منع تصدير النفط

الخميس 19 سبتمبر 2019

النفط _ ارشيفية

كتب الخليج 365

أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، بيانا تأييديا لمحافظ المحافظة لقرار منع تصدير النفط للحكومة، فيما يلي نصه:



لقد بلغ حجم المعاناة منتهاه، ولا يعقل أن يكون النفط والثروات تجري من تحت أقدامنا، ونعاني في الوقت نفسه من أبسط الخدمات.

ولهذا فإن إيقاف تصدير النفط كان ومازال مطلباً شعبياً لمواجهة عبث الحكومة. ومن هذا المنطلق فإننا في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي نشد على يد السلطة المحلية ممثلة بالأخ اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت ونؤيد ونبارك الخطوات بشكل مطلق والقرار القاضي بإيقاف تصدير النفط وندعو جماهير المحافظة، جماهير الحرية والكرامة، إلى الاصطفاف خلف هذا القرار والمشاركة في وقفة تاريخية لابد أن تغير أسلوب التعامل العبثي بالثروات من قبل من أدمنوا ممارسة الفساد حتى لم يعودوا يرون اي خلل في ما يمارسون.

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إن الحقوق تنتزع، بالإرادة، إن لم تفد المسايسة اللينة، ولقد آن لنا في حضرموت أن نسمع صوتنا من به صممُ.

وإذ نؤيد هذه الوقفة بكل قوة، فإننا نحذر من دأبوا على استغلال معاناة الشعب وتجيير وقفاته إلى مصالح شخصية، فهذه وقفة شعب وليس مناورة لتحقيق منافع ذاتية، وهي ليست ضغطاً آنياً، ولكنها استراتيجية استعادة ما أهدر من حقوق طبيعية، تحت عناوين رسمية مخادعة وزائفة.

كما نؤكد أن وقفتنا لا تقبل المساومة أو التسويات المنتقصة من حق حضرموت في ثرواتها وتأمين خدماتها ومصالحها العامة،* المطالبة بما يلبى احتياجاتها، وأن يتم توافق المشاركين على إصدار بيان الوقفة، إذ يجب التأكيد على رفض أي بيان للجنة التصعيد ينتقص من حقوق أبناء حضرموت، إنها وقفة حق وليست جزءاً من صفقات المحاصصين في هيكل الحكومة الفاسدة.

*صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة حضرموت*

*الخميس - 19 سبتمبر 2019*