القطاع التربوي يؤيد قرار محافظ حضرموت بمنع تصدير النفط حتى التزام الحكومة

الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - المكـلا

أصدر القطاع التربوي في حضرموت، بيانا تأييديا لمحافظ المحافظة لقرار منع تصدير النفط للحكومة، فيما يلي نصه:



نظراً لما تعانيه حضرموت من انعدام لكثير من مقومات الحياة الكريمة وعدم التزام الحكومة بتعهداتها تجاه صرف مستحقات لتسديد التزاماتها الحياتية والخدماتية لمواطنيها في كل مدن وقرى وأرياف المحافظة خلال الفترة الماضية الأمر الذي تسبب في العديد من الاختناقات في مجالات الكهرباء وتدمير البنية التحتية في الطرقات وتراجع مستوى الخدمات للمواطنين وانعدام الكثير من مستلزمات العملية التربوية والتعليمية وفي المقدمة منها الكتاب المدرسي الذي تعاني منه المدارس منذ العام 2012م.

واصراراً على ايفاء الحكومة بتعهداتها وانسجاماً مع الرغبة العارمة لأبناء حضرموت للوصول إلى أهدافهم وتحقيق مطالبهم وحصولهم على حقوقهم التي ترفدها التوجيهات الرئاسية فإننا في القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات نؤكد على تأييدنا الكامل لكل الخطوات الإجرائية لتأمين حياة معيشية كريمة لأبناء حضرموت ونؤيد مواقف السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية وجهوده الكبيرة لاستقرار الحياة في هذه المحافظة الشاسعة والتي تسهم برفد خزينة الدولة بنسبة عالية من الإيرادات التي تعود بالفائدة والنفع على كل أرجاء الوطن.