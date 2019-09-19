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بيان مشترك للسلطة المحلية والمناصب ولمقادمة والشيوخ والاعيان  بمديرية غيل بن يمين

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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الخميس 19 سبتمبر 2019

اللواء فرج البحسني

اللواء فرج البحسني

بيان مشترك للسلطة المحلية والمناصب ولمقادمة والشيوخ والاعيان  بمديرية غيل بن يمين

كتب

الخليج 365 - المكـلا

أصدرت السلطة المحلية والمناصب ولمقادمة والشيوخ والاعيان  بمديرية غيل بن يمين، بيانا تأييديا لمحافظ حضرموت لقرار منع تصدير النفط للحكومة، فيما يلي نصه:

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في ظل ما تشهده محافظة حضرموت من تردي للخدمات نتيجة للتهميش المتعمد الذي تتعرض له من قبل الحكومة، رغم مناشدات السلطة المحلية بالمحافظة ومؤتمر حضرموت الجامع.

وبهذا فإن السلطة المحلية ومقادمة ومناصب وشيوخ واعيان مديرية غيل بن يمين يأيدوا وبشدة ويعلنوا وقوفهم التام الى جانب  الاجماع الحضرمي والسلطة المحلية بالمحافظة القاضي لضرورة حصول حضرموت على حقها المشروع من حصة النفط وغيرها من ايرادات.

كما نؤكد الوقوف التام لاي خطوات وقرارات يتم اتخاذها من  الاجماع الحضرمي والسلطة المحلية بالمحافظة ايا كان نوع هذه الخطوات والقرارات..

*صادر عن / السلطة المحلية ومقادمة ومناصب وشيوخ واعيان مديرية غيل بن يمين*

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