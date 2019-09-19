البحسني يستقبل السفير الاندونيسي ويبحث معه علاقات التعاون التجاري والاستثمار

الخميس 19 سبتمبر 2019

اللواء الركن فرج سالمين البحسني

كتب الخليج 365 - المكلا

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا سعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى سلطنة عُمان مصطفى توفيق عبداللطيف والوفد المرافق له الذي يزور محافظة حضرموت حالياً.



وأعرب السفير الإندونيسي عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال من قبل السيد المحافظ ورجال الأعمال في حضرموت، مشيراً الى ان هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري والعلاقات بين رجال الأعمال في حضرموت واندونيسيا وخلق فرص استثمار وشراكة وتوأمة بين مدينتي المكلا وسورابايا وصولاً نحو خلق استثمار أمثل بين رجال الأعمال في حضرموت وجاكرتا ومختلف مدن اندونيسيا.

وقال سعادة السفير إنه في هذا الإطار عقدت اليوم جلسة تعاون مشتركة مع قيادة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالمكلا بهدف تطوير علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري.

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ووجه السفير الاندونيسي الدعوة لسيادة المحافظ وغرفتي تجارة وصناعة حضرموت لحضور المعرضين التجاريين بسورابايا وجاكرتا في أكتوبر المقبل.

ورحب سيادة محافظ حضرموت بسعادة السفير الاندونيسي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين بلادنا واندونيسيا والارتباط الوثيق وخصوصية العلاقة بين حضرموت واندونيسيا التي يقطنها الآلاف من أبناء حضرموت الذين أسهم أجدادهم في نشر الإسلام وتعاليمه.

وقدّم المحافظ لمحة للأوضاع في حضرموت عقب تطبيع الحياة والاتجاه صوب الاستثمار والاقتصاد، مرحباً بالتعاون المشترك وخلق شراكة حقيقية مع الأشقاء في اندونيسيا في مجالات الاستثمار والاقتصاد والصناعة، مؤكداً أن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عوناً وداعماً أساسياً لانجاح هذه الشراكة. كما رحب المحافظ بفكرة توقيع بروتوكول توأمة بين مدينتي المكلا وسورابايا، وقال إنها خطوة جيدة في اتجاه تطوير علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، كما رحب بتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في غرفتي تجارة وصناعة حضرموت في الساحل والوادي وجمهورية اندونيسيا.

وقام سعادة السفير الاندونيسي في ختام اللقاء بمنح سيادة محافظ حضرموت عدداً من الدروع والهدايا التذكارية لمعالم اندونيسية عرفاناً بجهود المحافظ في تطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون والشراكة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة الخارجية بحضرموت السفير سالم بلفقيه.