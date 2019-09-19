حادثة غريبة.. قاتل يعود إلى إب لتسليم نفسه بعد مرور 25 عاما لتنفيذ حكم الاعدام

الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

في حادثة غريبة من نوعها عاد احد الاشخاص المتهمين بالقتل الى محافظة اب لتسليم نفسه لاسرة القتيل وذلك لتنفيذ حكم القصاص عليه بعد مضي اثنان وعشرون عاما.

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وذكرت مصادر محلية أن المواطن “قاسم مصلح النظاري” من قرية “اللحج” “عروان” بمديرية السبرة يوم أمس الأول، عاد إلى القرية طالباً تنفيذ حكم القصاص عليه في مقتل المجني عليه “أحمد علي النظاري” بعد سنوات طوال من الهروب والتخفي.

وأوضحت المصادر أن عودة الجاني بتلك الطريقة المفاجئة والإعتراف الذي حمله الجاني لجريمته ومطالبته بتنفيذ القصاص غيرت مشاعر أسرة المجني عليه والتي قررت العفو عن الجاني، لتتدخل وساطات محلية اتفقت على إقامة “هَجَر” لأسرة المجني عليه والعفو أمام جموع أبناء المنطقة.

وبينما كان أهل المنطقة يعدون لإقامة مراسيم “الهجر” التي يفترض أن يعلن فيها أولياء الدم العفو عن الجاني، توفي الجاني بصورة مفاجئة شكلت صدمة إضافية للموقف الذي شهدته المنطقة، لتشهد المنطقة صباح الثلاثاء الماضي حدثاً مفاجئاً حمل الغرابة والدهشة والحزن في آن، وأعلن أولياء الدم العفو أمام جموع المواطنين والذين عادوا بعد ذلك لدفن الج