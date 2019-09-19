انفجار عبوة ناسفة بحضرموت بالتزامن مع مرور رتل سعودي في العبر.. تفاصيل

الخميس 19 سبتمبر 2019

ارشيفية

كتب الخليج 365

قتل (4) مسافرين وأصيب (6) آخرين عائدين لأرض الوطن من المملكة العربية السعودية ظهر اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة في الطريق الدولي الرابط بين منفذ الوديعة الحدودي ومديرية العبر بمحافظة حضرموت.

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وقالت مصادر إن انفجار عبوة ناسفة استهدف رتل عسكري تابع لقوات التحالف العربي ادى لانفجاره في حافلة نقل جماعي تابعة لشركة البراق قبل مرور الرتل العسكري في منطقة القرحة (كيلو 50) بداخل خط الوديعة ـ العبر، مبيناً أن الرتل العسكري الذي قدم من المملكة العربية السعودية لمحافظة مأرب، مر لحظة الانفجار ولم يحدث أي اضرار في العربات او الجنود العسكريين السعوديين.

وافاد مصدر طبي إصابة (6) مسافرين إصابات خطيرة، فيما أصيب (15) أخرين بإصابات طفيفة، ونجى (25) من ركاب الحافلة، موضحاً أن المصابين تم نقلهم عبر سيارات الاسعاف الى مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت، بينما نقل المتوفين إلى مستشفى مأرب العسكري.

هذا وكانت القوة العسكرية السعودية قد دخلت منفذ الوديعة صباح اليوم عبر المنفذ العسكري، وقدمت من المملكة العربية السعودية كتعزيزات أمنية وعسكرية ولوجستية لمحافظة مأرب القريبة من محافظة حضرموت.

في وقت سابق من ظهر اليوم الخميس، إنفجرت عبوة ناسفة اثناء تفكيكها من قبل القوات السعودية والمنطقة العسكرية الأولى بمنطقة عرشان بوادي بن علي التابعة لمديرية شبام بحضرموت، أدت لمقتل ممثل القوات السعودية في التحالف بوادي حضرموت والصحراء مع عدد من القادة العسكريين السعوديين وجنود من كتيبة الجنود الحضارم وقوات المنطقة العسكرية الاولى.