مصرع حوثيين في في إب وأزمة غاز خانقة تفتعلها المليشيا

قالت مصادر محلية في محافظة إب اليوم الخميس إن اثنين من عناصر مليشيا الحوثي لقوا مصارعهم في احدى النقاط الامنية بمديرية المشنة شرق المدينة. وقتل الحوثيين برصاص حوثي اخر على خلفية خلاف بينمهما. وفي حادثة أخرى، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب مقتل سواق "آلية" لمليشيا الحوثي بالقرب من محطة مارح شرق مدينة إب، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. أزمة غاز: وفي سياق متصل بمحافظة إب تشهد المحافظة ازمة غاز حادة تفتعلها مليشيا الحوثي. وقالت مصادر محلية إن ازمة الغاز عادت مجدداً في إب بافتعالها من قبل قيادات المليشيا الحوثية، وسط انتعاش ملحوظ للأسواق السوداء التي توفر المادة بأسعار قياسية تصل لأكثر من 8000 ريال. وقال مواطنون، إن طوابير طويلة جداً بانتظار تعبئة المشتقات النفطية للمركبات والسيارات في الوقت الذي تم إغلاق معظم محطات الوقود بشكل مفاجئ في محافظة إب، بالتزامن مع انتعاش السوق السوداء. كما أشارت إلى انعدام لمادتي الديزل والبترول من المحطات وعاد نشاط السوق السوداء وارتفاع سعر الدبة الديزل سعة 20 لتراً إلى 12 ألف ريال في السوق السوداء



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