شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة معين عبد الملك تخسرمحافظة حضرموت بعد خسارتها عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حكومية، الأربعاء، أن محافظ محافظة حضرموت فرج سالمين البحسني وجه بايقاف تصدير النفط من الضبة. وأكدت بأن القرار جاء احتجاجاً على تجاهل حكومة معين عبدالملك في صرف المرتبات وتوفير المشتقات النفطية لمحافظة حضرموت. وتولى معين عبدالملك الحكومة منذ أحد عشر شهراً وشهدت هذه الفترة تردي في الخدمات وسقوط مُؤسسات الدولة بيد المجلس الانتقالي. واليوم توقف أهم مورد للحكومة الشرعية بسبب عدم إيفاء الحكومة التزاماتها بحسب تصريح محافظ محافظة حضرموت.

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