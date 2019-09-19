شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثائق.. المنطقة العسكرية الرابعة توجه قوات محور أبين بالعودة الفورية لمعسكراتها وتسليم الأمن لقوات الحزام "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت المنطقة العسكرية الرابعة أوامر صارمة الى محور محافظة ابين التابع لها بإعادة أي قوات تابعة للمحور إلى معسكراتها وتسليم أمن المحافظة الى قوات الحزام الامني. واصدرت المنطقة الرابعة اوامرها الى قيادة محور ابين والوحدات الفرعية في المحافظة بمنع وصول أي مليشيات حزبية مسلحة مرتبطة بالإرهاب الى ابين". واشارت التوجيهات الى ان تلك المجاميع المسلحة الحزبية مدعومة بمجاميع قاعدية وداعشية مسلحة وصلت من محافظتي مارب والبيضاء مناطق اخرى تهدد الامن والاستقرار في ابين وعدن والمحافظات المحررة. واضافت ان هذه التوجيهات هي استناداً الى توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي والتي اكد فيها على الاتي: ( تهدئة الوضع ونزع فتيل الفتنة – عودة جميع القوات الواصلة من خارج ابين الى مناطقها السابقة فوراً - عودة وحدات محور ابين الى معسكراتها – إعادة انتشار وحدات محور ابين وقوات الانتقالي بعد تطهير محافظة ابين من العناصر الارهابية - اعادة الانتشار وفق المسرح العملياتي الهادف الى استكمال تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية الحوثية واذرعها الارهابية). وحملت توجيهات المنطقة العسكرية الرابعة أوامر مرسلة للتنفيذ بشكل فوري وتضمنت الاتي: Advertisements - على وحدات محور ابين ( قيادة المحور + اللواء 15 مشاة + اللواء 115 مشاة + لواء 11 مشاة + لواء 5 جبلي + الشرطة العسكرية فرع ابين + قوات الامن الخاصة ابين ) العودة فوراً الى معسكراتها. - على الحزام الامني والاجهزة الامنية الاخرى في ابين الانتشار الامني في المحافظة للحفاظ على الامن والاستقرار في المحافظة.

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